Arantxa Rus maakt favorietenrol waar in Singapore

De Westlandse treft in de eindstrijd Ankita Raina uit India, die de Zwitserse Conny Perrin versloeg (6-4 6-1).



Rus deed vorige week mee aan de kwalificaties voor de Australian Open. Ze moest daar al in de eerste ronde buigen voor landgenote Richèl Hogenkamp. De huidige nummer 122 van de wereld stond begin november voor het laatst in de finale van een ITF-toernooi, toen in de Engelse stad Wirral. Rus verloor het duel om de titel.