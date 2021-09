Arantxa Rus schrijft toernooi van Valencia op haar naam

Hoofdrol voor Calvin Stengs bij Nice

25 september Met zijn eerste doelpunt in Frankrijk heeft Calvin Stengs OGC Nice naar de derde plaats in Ligue 1 geschoten. De van AZ gekomen linkspoot maakt kort na de rust de bevrijdende tweede treffer in Stade Geoffroy-Guichard tegen Saint-Étienne (0-3). Amine Gouiri nam de openingstreffer voor zijn rekening, Andy Delort zorgde vlak voor tijd voor de eindstand. Pablo Rosario viel twintig minuten voor tijd in bij Nice.