Arantxa Rus simpel door in Lyon

Eindhoven­se basketbal­lers eren overleden teamgenoot (20): ‘Hij was vrienden met iedereen’

De spelers vormden een kring in de middencirkel, de armen om elkaar heen. Axel Verstegen (20) was meer dan alleen hun ploeggenoot: hij was een vriend en vriendelijk mens. Tantalus eerde zaterdag de drie weken geleden verongelukte basketballer tegen BC Virtus (70-69) en wil dat vrijdag in eigen huis weer doen.

28 februari