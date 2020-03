Arantxa Rus simpel naar halve finale Monterrey

Arantxa Rus heeft zich na Taipei in 2017 voor de tweede keer in haar loopbaan geplaatst voor de halve finales van een WTA-toernooi. In het Mexicaanse Monterrey klopte ze in de kwartfinale van de Monterrey Open de Zweedse Rebecca Peterson eenvoudig in twee sets: 6-1 6-1.