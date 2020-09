Arantxa Rus strandt al in eerste ronde US Open

Arantxa Rus is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De Nederlandse tennisster was niet opgewassen tegen de Amerikaanse Ann Li: 6-4, 2-6 en 6-1.

Rus kwam in de tweede set nog sterk terug, maar moest zich in de derde set gewonnen geven tegen de 20-jarige Amerikaanse. De nummer 133 van de wereld neemt het in de volgende ronde op tegen haar landgenote Alison Riske. Die won in twee sets van de Duitse Tatjana Maria: 6-3, 6-2.

De 29-jarige Rus was de enige Nederlandse tennisser in het enkelspel op de US Open. Kiki Bertens, de kopvrouw van het Nederlandse tennis die op de wereldranglijst de zevende plek inneemt, besloot vanwege de coronapandemie niet naar de VS af te reizen.

Rus is momenteel de nummer 72 van de wereld. Ze deed vier keer eerder mee aan de US Open, in 2018, 2012, 2011 en 2009. Ze kwam nooit verder dan de tweede ronde (2011).

