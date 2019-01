Arantxa Rus verliest finale ITF-toernooi Singapore

Federer na prachtig gevecht onttroond door 20-jarige Tsitsipas

13:10 Het voelde voor Roger Federer een paar weken geleden of hij tegen zijn zoon speelde. Niet alleen omdat hij 17 jaar ouder is, hij zag ook veel van zichzelf terug in Stefanos Tsitsipas. Vanmiddag werd de titelverdediger in de vierde ronde van de Australian Open door zijn ‘zoon’ verslagen na een geweldig gevecht: 7-6, 6-7, 5-7, 6-7.