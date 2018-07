Arends/Middelkoop in drie tiebreaks door

FC Eindhoven verbreekt transfer­stil­te met huur Kabangu

20:41 Het was ruim een maand stil rondom de transfers van FC Eindhoven, maar donderdag maakte FC Eindhoven via social media bekend dat Elton Kabangu (20) komend seizoen opnieuw op huurbasis uitkomt voor de Eindhovense club. De talentvolle buitenspeler, die recent zijn contract bij AA Gent verlengde tot medio 2021, was afgelopen jaar een van de uitblinkers aan de Aalsterweg.