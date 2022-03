Arianne Hartono mag debuteren voor Nederland bij Billie Jean King Cup

Hartono, opgeklommen naar plek 162 op de wereldranglijst, liet eerder dit jaar weten graag voor Nederland te willen uitkomen. Ze was ook benaderd om Indonesië te vertegenwoordigen. ,,Maar ik ben geboren en getogen in Nederland, dus wil dat land ook vertegenwoordigen”, aldus Hartono, die in januari via de kwalificaties het hoofdtoernooi van de Australian Open wist te bereiken. Ze debuteerde in Melbourne op een grandslamtoernooi.