Ashleigh Barty nieuwste aanwinst in indrukwekkend rijtje sporters dat stopt op hun hoogtepunt

Ashleigh Barty schokte de tenniswereld vandaag door al op haar 25ste met pensioen te gaan . Ze voert tot op de dag van vandaag al meer dan twee jaar de mondiale ranglijst aan in het vrouwentennis. Door te stoppen op haar hoogtepunt, zet ze een lange topsporttraditie voort en belandt ze in een indrukwekkend rijtje.

Tennisiconen

In het tennis is stoppen op je hoogtepunt niet nieuw. Björn Borg verlegde de focus al op zijn zesentwintigste van het tennis naar het ondernemersleven. Hij was naar eigen zeggen het plezier in het tennis kwijt. Toen hij stopte stond hij op elf grandslamtitels en werd hij alom gezien als één van de beste tennissers van het moment. Borg pakte jaren later zijn racket weer uit de kast, maar zonder succes.

Pete Sampras was dan wel dertig toen hij met tennispensioen ging, hij is nog altijd de enige tennisser die dat deed door in de laatste officiële partij die hij speelde een grandslam te winnen. Na de US Open-winst in 2002 duurde het nog een jaar voordat hij bekendmaakte definitief te stoppen.

In het vrouwentennis komt Steffi Graf het dichtst bij Barty in de buurt: de Duitse was nummer drie van de wereld toen ze in 1999 aangaf geen plezier meer te beleven aan de sport.

Volledig scherm Nils van der Poel. © REUTERS

Andere sporten

Ook buiten het tennis zijn talloze voorbeelden van sporters die op een hoogtepunt zijn gestopt. Het meest recente voorbeeld is uiteraard de Zweed Nils van der Poel, die ,,op zoek naar nieuwe uitdagingen” gaat buiten de schaatssport. Vrijwel elke keer dat Van der Poel een tien kilometer schaatste in zijn laatste jaar, schrapte hij een record uit de geschiedenisboeken, hij won olympisch goud in Peking met een verbluffend wereldrecord, maar de mysterieuze Zweed houdt het nu voor gezien binnen de schaatssport.

Het fenomeen ‘stoppen op je hoogtepunt’ is echter van alle tijden. Neem de Amerikaanse bokser Rocky Marciano, die tussen 1952 en 1956 alle 49 partijen won die hij bokste. Hij is tot op de dag van vandaag de enige die nooit is verslagen in zijn professionele carrière.

Michael Jordan wordt alom gezien als één van de beste basketballers allertijden. Toch had het niet veel gescheeld, of de basketbalwereld had na 1993 afscheid genomen van de man die toen net de eerste van zijn uiteindelijk twee threepeats voltooide. Michael Jordan verbaasde vriend en vijand toen hij in 1993 aankondigde het basketballeven achter zich te laten. Het bloed kroop uiteindelijk waar het niet gaan kan en in 1995 maakte Jordan zijn rentree. De rest is geschiedenis.

Volledig scherm Michael Jordan tijdens zijn laatste NBA-duel. © AP

In de Formule 1 won tot afgelopen jaar acht jaar op rij een coureur van Mercedes. De enige die erin slaagde de hegemonie van Lewis Hamilton te doorbreken, was namelijk teamgenoot Nico Rosberg in 2016. Na zijn verrassende eindzege in het rijderskampioenschap kondigde de Duitse coureur vrijwel direct aan met pensioen te gaan.

In het voetbal stoppen ook regelmatig sporters op de toppen van hun kunnen. Dirk Kuyt had wellicht zijn beste jaren al achter zich, maar toen hij Feyenoord in 2017 hoogstpersoonlijk naar de landstitel schoot door in de kampioenswedstrijd een hattrick te maken, was de roep om door te gaan zelden sterker. Kuyt hing zijn voetbalschoenen desalniettemin aan de wilgen.

Eric Cantona is misschien wel het beste voorbeeld van een voetballer die stopt op zijn hoogtepunt. De flamboyante Fransman stopte in 1997 abrupt met voetballen. De legendarische spits was pas dertig en had net Manchester United een vierde titel bezorgd in zijn vijfde seizoen voor de Mancunians. Toch vond Cantona het tijd om te stoppen: ,,Ik was altijd van plan om op mijn hoogtepunt te stoppen en nu, bij Manchester United, heb ik dat hoogtepunt bereikt”, zei hij er toen zelf over.