Ashleigh Barty schrijft historie voor uitzinnig publiek op Australian Open: eerste Australische die wint sinds 1978

Ashleigh Barty (25) heeft geschiedenis geschreven in haar eigen Australië. De nummer één van de wereld won voor het eerst de Australian Open en is daarmee de eerste Australische die dat presteert sinds Chris O’Neil in 1978. Barty verloor geen enkele set en klopte ook Danielle Collins in twee sets: 6-3, 7-6(2).

Je eerste finale spelen en dan ook nog eens tegen Ashleigh Barty, nummer één van de wereld én de Australische die volop gesteund wordt door haar thuispubliek. Dat was vanochtend de situatie voor de 28-jarige Amerikaanse Danielle Collins. Ze reikte in 2019 al eens tot de halve finales in Melbourne, maar een eindstrijd speelde de nummer 30 van de WTA-ranking nog nooit. In tegenstelling tot Barty uiteraard, die Roland Garros en Wimbledon al eens op haar naam schreef. Toch zal ook Barty met vlinders in de buik zijn opgestaan. Want ook voor haar was het in haar eigen Australië de eerste finale. Sinds 2019 haalde ze achtereenvolgens de kwartfinale, halve finale en kwartfinale.

Weg naar de finale - Ashleigh Barty/Danielle Collins

1R: Lesja Tsoerenko (2-0) / Caroline Dolehide (2-0)

2R: Lucia Bronzetti (2-0) / Ana Konjuh (2-0)

3R: Camila Giorgi (2-0) / Clara Tauson (2-1)

4R: Amanda Anisimova (2-0) / Elise Mertens (2-1)

KF: Jessica Pegula (2-0) / Alize Cornet (2-0)

HF: Madison Keys (2-0) / Iga Swiatek (2-0)

Dat Barty - de eerste Australische in de Australian Open-finale sinds Wendy Turnbull in 1980 - in gezelschap van honderden landgenoten verkeerde, was tijdens de partij goed te merken. Zeker toen Barty in de eerste set haar Amerikaanse opponent wist te breken bij een stand van 3-2 en er 4-2 van maakte. Het bleek direct de beslissing in de eerste set want beide tennissters wisten vervolgens hun eigen service te behouden waardoor de set met 6-3 naar Barty ging.

In de tweede set beet Collins fel van zich af. Bij elk punt dat ze maakte, balde ze haar vuist en ondersteunde ze die met een flinke oerkreet. Alsof ze tegen Barty en alle Australiërs wilde zeggen: ‘Kom maar op!’ En met resultaat bovendien: Collins wist Barty direct in de tweede game te breken, waarna ze dat kunstje in de zesde game nog maar eens herhaalde en een 5-1 voorsprong nam. Mede omdat Barty, die in die zesde game onder meer een dubbele fout noteerde, toch enigszins geïntimideerd leek door het felle spel van de Amerikaanse.

Volledig scherm Danielle Collins. © AFP

Maar bij die 5-1 voorsprong sloegen juist bij Collins de bibbers weer toe. Barty wist Collins direct weer terug te breken en nadat de Australische haar eigen servicebeurt behield, brak ze de Amerikaanse wéér. De Australische bracht haar landgenoten op de banken door zich van een 5-1 terug te knokken naar 5-5.

Omdat Collins en Barty vervolgens beide hun eigen game behielden, kwam het in de tweede set aan op een tiebreak. Daarin nam de Australische snel een ruime voorsprong, waarna ze liefst vier matchpoints kreeg. De druk was enorm voor de nummer één van de wereld, maar ze hield haar hoofd koel. Voor een uitzinnig Australisch publiek werd ze de eerste Australische in 44 jaar tijd die de Australian Open op haar neem schreef. Toen was het Chris O'Neil.

De laatste keer dat een vrouw de Australian Open won zonder setverlies was Serena Williams in 2017. Nu is het Ashleigh Barty, die niet alleen de Rod Laver Arena op z'n kop zette, maar heel Australië. Zeker toen Barty de beker uit handen kreeg van tennislegende Evonne Goolagong, die onder anderen tussen 1971 en 1977 zeven keer de Australian Open-finale speelde en vier keer won.

