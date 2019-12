Aspinall klopt Van den Bergh en treft mogelijk Van Gerwen in halve finale

Nathan Aspinall heeft zich als eerste speler geplaatst voor de halve finales van het WK darts. De Engelsman was in de kwartfinale met name in de eerste sets een klasse beter dan de Belg Dimitri van den Bergh: 5-3.

‘The Asp’ speelde zeker geen briljante partij, maar had zoals gezegd vooral in het begin van de wedstrijd weinig moeite met zijn Belgische opponent, die een belabberd niveau aan de dag legde. Met een gemiddelde dik onder de 90 punten zwoegde Van den Bergh zich door de eerste sets heen.



Bij een 4-1 voorsprong, en dus nog één set verwijderd van de halve finale, begon de motor van Aspinall echter te haperen. Tegelijkertijd wist Van den Bergh zijn dubbels beter te raken. ‘The Dreammaker’ uit België won twee sets op rij en een comeback leek in de maak.

In achtste set was het echter weer Aspinall die het betere spel liet zien en zich via dubbel 16 plaatste voor de halve finales. Daarin neemt hij het morgen op tegen de winnaar van de partij tussen Michael van Gerwen en Darius Labanauskas. Deze kwartfinale wordt vanavond gespeeld.

Aspinall erkende na zijn overwinning op Van den Bergh dat hij een voorkeur heeft voor Labanauskas in de halve finale. ,,Maar het zal Michael van Gerwen wel worden, denk ik”, toonde hij zich realistisch. ,,De laatste partij die ik tegen hem gooide heb ik gewonnen, in Gibraltar. Dus ik weet dat ik hem kan verslaan. En hij weet dat ook. Ik ben er klaar voor in ieder geval. Michael is ook maar een mens en hij maakt ook foutjes. Dan moet ik profiteren. Ik heb er geloof in dat het gaat lukken.”