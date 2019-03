Aspinall verslaat Cross en heeft eerste major binnen

De 27-jarige darter uit Stockport gooide ook dit weekend solide. Hij leek er dan ook niet van onder de indruk te zijn, het gooien van zijn eerste grote tv-finale. Al bij de eerste onderbreking had hij het voordeel van het beginnen van de legs overgenomen van Cross.



Cross stond te ploeteren. Het gemiddelde van de wereldkampioen van 2018 zakte tot beneden de 90 gemiddeld, maar kreeg van Aspinall toch nog een reddingsboei toegeworpen. Cross miste echter zes pijlen om de stand gelijk te trekken, waarna ‘The Asp’ er 6-4 van maakte



Die voorsprong bouwde hij nog verder uit, tot hij op matchpoint kwam bij 10-5. Er moest nog een keer onderbroken worden, maar ‘Voltage’ leek de handdoek al geworpen te hebben en feliciteerde Aspinall dan ook al. Na de korte pauze maakte Aspinall het snel en in stijl af, met een prachtige 170-finish.



De Nederlanders kwamen er niet aan te pas tijdens de ‘FA Cup of Darts’. Liefst 19 van de 20 in Minehead aanwezige landgenoten overleefden de openingsdag niet, inclusief Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. Alle hoop was dan ook gevestigd op Jermaine Wattimena, maar hij werd gisteren uitgeschakeld door WK-finalist Michael Smith.