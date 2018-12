Atlanta United kampioen MLS na zege op Portland

Spektakel barst los in slotfase bij Lazio en Sampdoria

8 december Lazio heeft in een knotsgekke slotfase 2-2 gelijkgespeeld tegen Sampdoria. De stand was 1-1 met enkele minuten blessuretijd. Vier gele kaarten, één rode kaart en twee doelpunten later eindigde het duel na ruim tien minuten blessuretijd in 2-2. Lazio staat vijfde in de Serie A met achttien punten achterstand op koploper Juventus.