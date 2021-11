ATP Finals: Medvedev met moeite langs Zverev, Berrettini trekt zich terug

Daniil Medvedev heeft ook zijn tweede groepswedstrijd bij de ATP Finals gewonnen. De Russische nummer 2 van de wereld was in een spannende driesetter net de baas over de Duitser Alexander Zverev. Twee van de drie sets eindigden in een tiebreak: 6-3 6-7 (3) 7-6 (6). Beide tennissers hadden hun eerste groepsduel zondag in Turijn gewonnen. De Italiaan Matteo Berretini heeft het toernooi vanwege een buikspierblessure moeten verlaten.

Medvedev brak de opslag van de Duitser al in de tweede game en gaf die voorsprong in de eerste set niet meer uit handen. Het bleek de enige keer in de partij dat een van beide spelers een servicegame moest afstaan. Zverev dreigde even in de eerste game van de tweede set zijn opslag al te moeten inleveren, maar redde zich eruit. Bij 5-5 verzuimde de Duitser een breakpoint te benutten.

Ook in de derde set ging het gelijk op, tot Medvedev de partij bij zijn derde matchpoint besliste. Het was de vijfde keer op rij dat de Rus te sterk was voor Zverev, de huidige nummer 3 van de wereld.

Berrettini trekt zich terug

In dezelfde groep zouden vanavond de Pool Hubert Hurkacz en Matteo Berrettini in actie komen. De Italiaan heeft zich echter enkele uren voor de wedstrijd teruggetrokken. Zondag moest Berrettini al opgeven in zijn partij tegen Zverev en daar is hij onvoldoende van hersteld om vanavond al te spelen.

Berrettini liet op social media weten erg teleurgesteld te zijn: “Ik heb uiteindelijk moeten besluiten me terug te trekken en daar ben ik kapot van. Ik had nooit gedacht dat ik in het belangrijkste tennistoernooi ooit in Italië zou moeten opgeven”. Zijn landgenoot Jannik Sinner komt vanavond als zijn vervanger in actie.

