ATP voegt nieuwe toernooien toe aan uitgedunde tenniskalender

Verhoeven hoopt op Gerges als vervanger van Ben Saddik: ‘Heb met hem nog rekening te vereffenen’

20 januari Rico Verhoeven hoopt dat Hesdy Gerges de vervanger wordt van de geblesseerde Jamal Ben Saddik in het Glory-gevecht dat volgende week gepland staat. Gerges laat via Instagram weten open te staan voor een gevecht met ‘The King of Kickboxing’. De bal ligt dus bij organisator Glory. Opvallend is dat het gevecht hoe dan ook om de wereldtitel zal gaan; een unieke kans voor Verhoevens uitdager dus.