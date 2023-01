Australian Open 2023 | Bekijk hier alle uitslagen en het complete programma uit Melbourne

De Serviër Novak Djokovic is er wel weer bij. Hij was er vorig jaar niet omdat hij zich niet had laten inenten tegen het coronavirus. In november lieten de Australiërs weten dat hij dit jaar kan meedoen. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor spelen woensdag tegen elkaar. Arianne Hartono, de enige Nederlandse tennisster in het vrouwentoernooi, speelt pas dinsdag. Bekijk hieronder het complete mannen- en vrouwenschema.