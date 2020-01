Australian Open heen en weer geslingerd tussen bosbranden en hevig noodweer

De kwalificaties waren vanwege de smog later begonnen in Melbourne. Twee andere Nederlandse deelnemers aan de eerste ronde van de kwalificaties konden hun partij afronden. Lesley Pattinama-Kerkhove was te sterk voor de Spaanse Eva Guerrero Alvarez. Ze treft in de tweede ronde de Oostenrijkse Barbara Haas.



Tallon Griekspoor rekende in iets meer dan een uur af met de Spanjaard Guillermo García-López. De 23-jarige Nederlander won met 6-3 6-2.