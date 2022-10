Australian Open hoopt na gesprekken op Novak Djokovic: ‘Maar het is een privé-aangelegenheid’

PS­V-pu­bliek komt in groten getale naar Europa Lea­gue-thuiswed­strijd tegen FC Zürich

PSV speelt donderdag het derde groepsduel in de Europa League van dit seizoen. Thuis tegen FC Zürich kan de club zich al plaatsen voor een Europees vervolg na de winter, als er gewonnen wordt. Daarna moet dan blijken of het een plek in de Europa League of Europa Conference League wordt.

11 oktober