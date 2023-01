Australian Open krijgt duel tussen top 10-spelers Andrej Roeblev en Holger Rune

Beide tennissers stonden in de derde ronde geen set af. Roeblev versloeg de Brit Daniel Evans met 6-4 6-2 6-3, Rune rekende in drie sets af met de Fransman Ugo Humbert: 6-4 6-2 7-6 (5). De Deense tiener won eind vorig seizoen het masterstoernooi van Parijs door 21-voudig grandslamkampioen Novak Djokovic in de finale te verslaan, nadat hij eerder in dat toernooi al had gewonnen van Roeblev. ,,Ik wil nu grand slams gaan winnen, ik ben er klaar voor”, zei Rune in Melbourne.