Australian Open-winnares Kenin passeert Bertens op wereldranglijst

WK veldrijden Ontroerde Ryan Kamp sloopt concurren­tie en grijpt titel bij beloften, brons voor Mees Hendrikx uit Valkens­waard

14:45 Met groot machtsvertoon heeft Ryan Kamp zaterdag de beloftenwedstrijd (-23 jaar) van het WK veldrijden op zijn naam gebracht. In het Zwitserse Dübendorf was de 19-jarige gedoodverfde titelfavoriet uit Raamsdonksveer onder anderen concurrent en ‘thuisrijder’ Kevin Kuhn te snel af. Mees Hendrikx uit Valkenswaard kwam na een knappe inhaalrace als derde over de streep.