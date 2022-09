Australische politie strikt? ‘In Nederland had Van der Poel ook aangehouden kunnen worden’

BMW schept duidelijk­heid: ‘Geen interesse om in F1 te stappen’

BMW heeft geen interesse om vanaf 2026 in de Formule 1 te stappen. Dat heeft topman Andreas Roos laten weten aan de motorsport-total. Vanwege de regelveranderingen in 2026 willen merken als Audi en Porsche hun intrede gaan doen in de Formule 1, maar Kroon geeft duidelijk aan dat dit niet aan de orde is bij BMW. Het Duitse automerk blijft zich liever op andere races concentreren.

24 september