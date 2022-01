Australische premier juicht uitzetten Novak Djokovic toe: ‘Besluit in het algemeen belang’

Hon­da-baas geeft na wereldti­tel Verstappen toe: te vroeg uit Formule 1 gestapt

Masashi Yamamoto, de man die namens de Japanse motorfabrikant de leiding had over de afdeling die renstal Red Bull van motoren voorzag, vindt dat Honda te vroeg uit de Formule 1 is gestapt. Honda kondigde in 2020 al aan dat het na het seizoen 2021 de koningsklasse van de autosport zou verlaten. Juist in dat laatste jaar bleek de motor zo goed dat Max Verstappen in zijn Red Bull tien races won én als eerste Nederlander de wereldtitel in de Formule 1 veroverde.

