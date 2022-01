Australische premier sluit nieuw visum Novak Djokovic voor 2023 niet uit

Volgens de immigratiewet in Australië kan Djokovic nu voor drie jaar geen nieuw visum krijgen, tenzij de Australische minister van Immigratie bepaalt dat er ‘dwingende of meelevende’ redenen zijn.



Op het moment dat Morrison zijn uitspraken deed, had Djokovic het land al verlaten. De Servische tennisser is inmiddels na een tussenlanding in Dubai, waar hij op de foto ging met enkele belangstellenden, op weg naar Belgrado.