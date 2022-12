Avontuur in de Emiraten al snel ten einde voor Helmonder Joey Sleegers

Daarmee komt er na nog geen zes maanden een eind aan zijn verblijf in de Emiraten. In juli vertrok Sleegers transfervrij bij FC Eindhoven, na een sterk seizoen. Voor de ploeg van Rob Penders maakte hij in de competitie 21 goals en was hij goed voor 12 assists. Ook in de play-offs om promotie scoorde Sleegers nog drie keer, maar het bleek niet genoeg voor promotie naar de eredivisie.