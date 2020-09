Azarenka houdt Serena Williams uit finale US Open

Video Spaanse bond en La Liga in conflict: openingsdu­el dag later

10 september De Spaanse voetbalcompetitie begint niet morgen maar zaterdag. De openingswedstrijd tussen Granada en Athletic Bilbao is door La Liga, op verzoek van de Spaanse voetbalbond, met een dag verplaatst. Het duel tussen CD Alaves en Real Betis is een dag naar voren gehaald en is nu niet maandag maar zondag.