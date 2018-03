Azarenka maakt rentree in Indian Wells

Azarenka is al maandenlang verwikkeld in een juridische strijd met haar ex om de voogdij van het jongetje, die in december 2016 werd geboren.

De 28-jarige tennisster uit Wit-Rusland maakte vorig jaar een kortstondige rentree. Azarenka, in 2012 en 2013 winnares van de Australian Open, deed in de zomer mee aan het WTA-toernooi van Mallorca en Wimbledon, waar ze de vierde ronde haalde. Daarna liet ze zich niet meer zien op de tennisbaan vanwege een conflict met haar ex. Azarenka wil niet zonder haar zoontje op stap en bleef daarom in Californië, waar ze woont. Het toernooi van Indian Wells is in de buurt en dus maakt de winnares van twintig titels daar haar rentree.