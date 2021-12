‘Bad Boy’ Gerwyn Price kreeg rake klappen als uitsmijter, maar schopte het als darter tot miljonair

Dartsspelers zijn vaak buitenbeentjes, en daar is Price zeker geen uitzondering op. Met zijn 35 jaar is hij een relatief jonge wereldkampioen, maar tegelijk ook een laatbloeier. Pas zeven jaar geleden maakte hij de overstap naar de professionele dartswereld. Tot 2014 verdiende hij de kost in de rugbywereld en dat is nog altijd te zien aan zijn geblokte lichaam. Hij had het ook in rugby best ver kunnen schoppen.