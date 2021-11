Badosa rijgt overwinningen aaneen en vermorzelt ook Sabalenka op WTA Finals

De 23-jarige Badosa, debutante op het eindejaarstoernooi, baarde tegen Sabalenka opzien door de laatste tien games te winnen. Na vijf kwartier maakte ze het af op haar eerste wedstrijdpunt. In de eenzijdige tweede set pakte Sabalenka slechts negen punten, waarvan maar drie op eigen opslag. Sabalenka grossierde in onnodige fouten op de hardcourtbaan op anderhalve kilometer hoogte.

,,Nadat ik mijn service had verloren na de voorsprong was ik erg teleurgesteld in mezelf en emotioneel liet ik me helemaal gaan. Ik kon mezelf daarin niet stoppen en mezelf niet meer in de wedstrijd spelen”, zei Sabalenka, de nummer 2 van de wereld, na afloop. De speelster uit Belarus is als eerste geplaatst door de afmelding van Ashleigh Barty, de mondiale nummer 1.