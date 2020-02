Badr Hari 20 juni weer terug in de ring... in Ahoy

Badr Hari keert terug in de ring. De even verguisde als populaire kickbokser staat 20 juni in de Rotterdamse sporthal Ahoy. Zijn tegenstander is nog niet bekend. De 35-jarige Marokkaan raakte in december geblesseerd tijdens zijn titelgevecht tegen Rico Verhoeven.

Hari liep in december in een stijf uitverkocht stadion Gelredome een blessure op aan zijn linkerenkelband. Hij moest daardoor opgeven in de derde ronde van een gevecht dat tot dan toe goed voor hem verliep. Hari had de schier ongenaakbare Verhoeven al tweemaal tegen het canvas geslagen. De conditioneel sterke Verhoeven leek echter nog niet verslagen, maar had het moeilijk. De kans dat Verhoeven op 20 juni weer de tegenstander van Badr zal zijn, is overigens nul.

De wedstrijd eindigde echter - net als eind 2016 in het Duitse Oberhausen - in een anti-climax omdat Badr wéér geblesseerd moest opgeven. Trainer Mike Passenier zag het toen somber in en dacht dat Badr pas in september van dit jaar weer de ring in zou gaan.

Het was Hari's tweede gevecht voor Glory sinds hij eind 2017, na het uitzitten van een celstraf wegens mishandelingen in het uitgaansleven, aankondigde terug te keren in de sport die hem groot maakte. In maart 2018 won hij vervolgens met moeite een gevecht tegen Hesdy Gerges, ook in Ahoy. Beide kickboksers werden daarna echter geschorst omdat ze doping bleken te hebben gebruikt.

Kortom, met gevechten van Badr is altijd wat. Op 20 juni staat de ‘Bad Boy’ dus weer in de ring. Volgens Glory is hij alweer in training en is zijn blessure hersteld. Zijn tegenstander wordt 29 februari bekend, als ook de voorverkoop vanaf half zes begint.

Kijk hier naar onze video's van Badr: