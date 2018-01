'Barney' en wereldkampioen Cross winnen op de Masters

Helmond Sport in slotseconde onderuit tegen Almere City FC

26 januari Wat een deceptie voor Helmond Sport. In de allerlaatste seconde van het thuisduel met subtopper Almere City FC gingen de Helmonders onderuit; 1-2. De ploeg van Roy Hendriksen kwam in de tweede helft op voorsprong door een knappe goal van Giovanni Hiwat. Maar lang konden de Helmonders er niet van genieten. Acht minuten later zorgde Dennis van der Heijden voor de verdiende gelijkmaker. In de 94ste minuut profiteerde Calvin Mac-Intosch van een klutssituatie; 1-2.