'Barney’ kent weekend om snel te vergeten in Barnsley

Tegenval­lend weekeinde voor Van der Mark in Aragón

16:43 Motorcoureur Michael van der Mark heeft in het WK Superbike een tegenvallend weekeinde beleefd in Aragón. De 26-jarige Zuid-Hollander eindigde op zijn Yamaha in twee races op het circuit van Alcañiz respectievelijk als zesde (zaterdag) en achtste (zondag). De Spanjaard Alvaro Bautista was ook in eigen land ongenaakbaar en won beide races, net als eerder in Australië en Thailand.