Barty de nieuwe Serena Williams? ‘Ze is een normaal persoon die wonderlijke dingen doet’

LIVE | Kopgroep krijgt niet al te veel ruimte op weg naar Carcasson­ne

13:40 De dertiende rit van deze Tour voert de renners over 219,9 kilometer in zuidwestelijke richting van Nîmes naar Carcassonne. Er werd weinig wind voorspeld, maar dat bleek vanmorgen niet te kloppen. ,,Dit gaat toch weer voor nervositeit zorgen in het peloton", voorspelt Thijs Zonneveld.