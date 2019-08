Barty en Pliskova met moeite naar tweede ronde US Open

Van den Boomen wil naar De Graafschap en vindt dat FC Eindhoven afspraak moet nakomen

14:30 Branco van den Boomen (24) wil van FC Eindhoven naar De Graafschap verkassen en vindt dat de leiding van FC Eindhoven mondelinge afspraken niet nakomt. Hij is maandag niet op de training van FC Eindhoven verschenen en wil dat zijn huidige werkgever meewerkt aan een transfer. Volgens Van den Boomen en zijn management heeft FC Eindhoven afgelopen week een prijs en doorverkooppercentage genoemd in een overleg met het management van De Graafschap, dat in hem is geïnteresseerd.