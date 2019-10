Barty in groep met Osaka, Halep wacht clash met Andreescu

In de paarse groep zijn Wimbledon-winnares Simona Halep uit Roemenië en de Canadese Bianca Andreescu, winnares van de US Open, aan elkaar gekoppeld. In de groep zitten verder titelverdedigster Elina Svitolina uit Oekraïne en Karolina Pliskova uit Tsjechië.



,,Ik heb nog niet eerder tegen Simona gespeeld, maar ze is een voorbeeld voor me geweest. Het wordt een interessante wedstrijd”, keek Andreescu vooruit. De WTA Finals beginnen aanstaande maandag.