Barty laat Australië dromen van titel in Melbourne

Heel wat kanshebbers bij de vrouwen op de Australian Open zijn al naar huis, maar Ashleigh Barty zit nog altijd in het toernooi. De nummer 1 van de wereld bereikte vandaag de halve finales met een zege op de Tsjechische Petra Kvitova, de verliezend finaliste van vorig jaar. Barty won in de Rod Laver Arena met 7-6 (2) 6-2 en is de eerste Australische bij de laatste vier op het grandslamtoernooi in eigen land sinds Wendy Turnbull in 1984.

De Australiërs konden in 1978 voor het laatst een landgenote huldigen als winnares van de Australian Open. Chris O'Neill was toen de beste bij de vrouwen. Turnbull bereikte twee jaar later de finale, maar die verloor ze. Barty, die vorig jaar in de kwartfinales strandde, laat de Australiërs nu weer serieus dromen van grandslamsucces in Melbourne. ,,Ik wist dat ik het beste van mezelf moest laten zien tegen Petra", zei de 23-jarige Barty, die vorig jaar Roland Garros won en nu al maanden aan kop staat van de wereldranglijst.

Lees ook Primeur voor Sofia Kenin Lees meer

Volledig scherm Ashleigh Barty. © BSR Agency Barty zag de afgelopen dagen in Melbourne de ene na de andere kanshebber uit het toernooi vliegen. Karolina Pliskova, Naomi Osaka, Serena Williams, Elina Svitolina en ook Kiki Bertens; ze zijn allemaal al naar huis. De Australische gaat het in de halve finale opnemen tegen de 21-jarige Amerikaanse Sofia Kenin, die vorig jaar al de nodige indruk maakte op de grandslams.

Zo won ze vorig jaar in de derde ronde van Roland Garros van Serena Williams. ,,Die zege heeft me laten inzien dat ik op dit niveau kan presteren, dat ik me kan meten met de beste tennissters ter wereld", zei Kenin, wier opmars in Parijs in de vierde ronde werd gestuit door Barty. De Australische won toen in drie sets.

Donderdag staan ze weer tegenover elkaar, dan op het hardcourt in Melbourne. De Amerikaanse rekende in de kwartfinale af met de ongeplaatste Ons Jabeur uit Tunesië: 6-4 6-4. Kenin is geboren in de Russische hoofdstad Moskou, maar als baby verhuisde ze met haar ouders al naar de VS. Nu houdt ze de Amerikaanse eer hoog op de Australian Open. ,,Het is een eer om dat te doen", zei de huidige nummer 15 van de wereld.