Barty maakt favorietenrol in Nottingham waar

finaleplaats in Stuttgart Federer opnieuw nummer één van de wereld

18:47 Roger Federer is na een maand weer terug aan kop van de wereldranglijst. De twintigvoudig grandslamkampioen uit Zwitserland dankt dat aan zijn zege in de halve eindstrijd van het ATP-toernooi van Stuttgart. Federer, als eerste geplaatst, was net iets beter dan de als nummer 4 ingeschaalde Australiër Nick Kyrgios: 6-7 (2) 6-2 7-6 (5).