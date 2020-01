Barty naar vierde ronde na winst op Rybakina

Faber is woest na blamage PSV: ‘Schandalig, ik heb dit nog nooit gezien’

0:10 Ernest Faber hekelde na afloop van NAC-PSV de manier waarop zijn spelersgroep zich presenteerde. ,,Voor rust was het nog wel acceptabel”, zei hij tegen Fox Sports. ,,Wel waren we te angstig om van achteruit te voetballen. We hebben het over PSV 1 en niet over DBS 5, waar ik zelf speel. We kregen wel mogelijkheden, maar hadden niet de scherpte.”