Barty, Nadal en De Groot pakken wereldtitel ITF

Kiki Bertens gaat naar de Olympische Spelen en keert terug in Fed Cup-team

16:17 Kiki Bertens gaat volgend jaar voor de tweede keer haar opwachting maken op de Olympische Spelen. De nummer 9 van de wereld maakte dat vanmiddag via tennisbond KNLTB bekend. Het betekent dat ze ook terugkeert in het Fed Cup-team, dat het op 7 en 8 februari in Den Haag opneemt tegen Wit-Rusland.