Barty nadert nummer 1-positie wereldranglijst

Eerste medaille binnen Boogschut­ters op voor goud bij Europese Spelen

14:15 De eerste medaille voor de Nederlands equipe op de Europese Spelen in Minsk is een feit. De handboogschutters bereikten in de olympische discipline recurve de finale en zijn daarmee al zeker van zilver. Het trio Sjef van den Berg, Jan van Tongeren en Steve Wijler staat vanmiddag in de finale tegenover Frankrijk.