Barty overtuigend verder bij rentree op grandslam

Advocaat: ‘De vreugde straalde van het elftal af, dat had ik een tijd niet gezien’

14 februari Feyenoord heeft tegen Willem II de grootste overwinning in de Eredivisie onder leiding van trainer Dick Advocaat geboekt. ,,Zelfs bij een stand van 5-0 zag je dat we dreigend bleven en op zoek gingen naar de 6-0. Het was leuk om naar te kijken”, zei de 73-jarige Hagenaar.