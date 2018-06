Barty plaatst zich voor WTA-finale in Nottingham

Ashleigh Barty heeft zich als eerste verzekerd van een plaats in de finale van het WTA-toernooi in Nottingham. De als eerste geplaatste Australische tennisster won zaterdag overtuigend van de Japanse Naomi Osaka, die als derde was ingeschaald. Het werd, in een partij die net iets meer dan een uur duurde, 6-3 6-4.