Barty vernedert Garcia in finale Fed Cup

Seks & drugs Het ontspoorde leven van voormalig superta­lent Paul Dogger

8:59 Ooit was Paul Dogger ons grootste tennistalent. Ziekte, dwarsheid en drugs leidden tot een fiasco. Nu is er zijn boek, dat leest als een trein. ,,Er gaat van alles mis, maar je kunt niet zeggen dat ik niet m’n best doe.’’