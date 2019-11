Barty wil succesjaar afsluiten met winst Fed Cup met Australië

,,Er rest me nog één week om er echt een perfect jaar van te maken”, zei Barty, die titelverdedigster Elina Svitolina uit Oekraïne versloeg in de eindstrijd van het slottoernooi voor de beste acht tennissters van het seizoen. ,,Ik kijk al heel lang uit naar de finale van de Fed Cup. We zijn al twee, drie jaar hard aan het werk met dit team. Ik kan niet wachten om naar Perth te gaan, om me daar voor te bereiden op wat de perfecte afsluiting van het seizoen moet worden. Ik ga spelen voor mijn vrienden en familie, in het groen en goud van Australië. Er is niets mooier dan dat.”