Basilasjvili bereikt voor het eerst halve finale masterstoernooi na winst op Tsitsipas

Helmond Sport staat voor ‘grote uitdaging’ tegen financieel geplaagd, maar sportief sterk ADO Den Haag

14 oktober Helmond Sport moet vrijdagavond laten zien wat het waard is tegen de best presterende ploeg van de Keuken Kampioen Divisie. Geen club won en scoorde meer dan ADO Den Haag, dat financieel in de problemen zit, maar desondanks blijft presteren. ,,We moeten de verdediging op orde hebben.”