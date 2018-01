Bautista Agut houdt Haase na thriller nipt uit finale Auckland

Haase, die bij vlagen uitmuntend speelde, was in de tie-break van de tweede set dicht bij de overwinning, maar twee missers kostten hem dure punten én de set. Ook in de derde kreeg Haase toch weer kansen, nadat Bautista Agt, de nummer 21 van de wereld,aanvankelijk was uitgelopen naar 4-1. Hij kwam terug tot 4-4 en 6-6, maar moest de zege in de derde tiebreak (7-5) toch aan de Spanjaard laten. Bautista Agut speelt in de finale tegen de winnaar van het duel tussen David Ferrer en Juan Martin del Potro. De Spanjaard en Argentijn spelen later vandaag de andere halve finale.

,,Alles zat in deze wedstrijd'', aldus Bautista Agut, die het duel besliste met een lob met zijn backhand. De bal raakte net de lijn, waarmee het duel was beslist. Bautista Agut liet zich na het winnende punt op zijn knieën vallen. ,,Ik ben zo blij dat ik heb gewonnen. Het was een ongelooflijk gevecht op de baan.''



Haase, die de enige vorige ontmoeting met Bautista Agut in 2013 in Casablanca had gewonnen, sloeg negentien aces. Beide spelers braken elkaars service drie keer. In de eerste set overleefde Haase vier setpunten. Bautista Agut, de nummer 21 van de wereld, neemt het in de finale op tegen de als tweede geplaatste Argentijn Juan Martin del Potro of tegen de als nummer zeven ingeschaalde Spanjaard David Ferrer.