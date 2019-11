Bautista Agut trekt zich terug bij Spanje na overlijden vader

voorbeschouwing Helmond Sport heeft clubtopsco­rer Snep­vangers pas in 2020 terug: ‘Jammer, hij was goed bezig’

18:43 Helmond Sport-aanvaller Diego Snepvangers komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De van NAC gehuurde linkspoot heeft een scheurtje in zijn lies en ligt er meerdere weken uit. Een tegenvaller voor trainer Wil Boessen: Snepvangers is met 4 doelpunten de clubtopscorer van de Helmonders.