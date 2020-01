Bautista Agut zet Spanje op voorsprong in finale ATP Cup

Gastón Pereiro wil het liefst in Europa blijven voetballen

11 januari Gastón Pereiro kan zijn carrière vervolgen in de Verenigde Staten. Zelf zou hij het liefst zijn carrière in Europa voortzetten, zo melden ingewijden. Onder meer Fiorentina is geïnteresseerd, maar het is onduidelijk of de Italianen echt doorpakken en of zijn zaakwaarnemer dat wil. De meest concrete optie die nu naar buiten gekomen is, is het Amerikaanse FC Cincinatti. Eerder werd ook Watford als optie genoemd.