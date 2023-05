Bayern verliest en legt rode loper uit voor Dortmund

Ruud van Nistel­rooij snapt dat zijn antwoorden nu wat saai kunnen overkomen: ‘Het is van levensbe­lang voor PSV’

PSV kan zondag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen de tweede plek in de eindstand van de eredivisie veiligstellen. Trainer Ruud van Nistelrooij wilde in aanloop naar dat duel nog geen kwalificatie aan het huidige seizoen geven, maar zei wel dat de tweede plek ‘uitermate belangrijk’ is voor PSV.