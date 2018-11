BDO-kampioen Durrant verslaat Whitlock in eerste speelronde, Wright komt met schrik vrij

De drie Nederlandse deelnemers in Wolverhampton, Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Wesley Harms, spelen vanavond hun eerste partij van de Grand Slam.



In de middagsessie wist Durrant, de wereldkampioen bij dartsbond BDO (de concurrent van de grote PDC), Whitlock met overtuigende cijfers te verslaan: 5-1. De andere partij in groep F, tussen Gerwyn Price en Andrew Gilding, werd met 5-2 gewonnen door Price.



De Grand Slam of Darts werd geopend door Max Hopp en Josh Payne uit groep E. Payne kwam nog op een 2-1 voorsprong tegen de Duitser, maar mede door een finish op de bullseye pakte Hopp de zege: 5-3. De laatste partij kwam ook uit groep E. De als tweede geplaatste Wrightwon na een megaspannende partij van Jim Williams: 5-4. Wright speelde matig, maar pakt dus toch de zege.



In groep G wist Mensur Suljovic, als zesde geplaatst tijdens de Grand Slam, overtuigend te winnen van Scott Mitchell. De Oostenrijker pakte snel een 4-1 voorsprong en won de partij uiteindelijk met 5-2. Stephen Bunting pakte in groep G ook de punten door met 5-3 te winnen van Martin Schindler.



De Belg Dimitri van den Bergh pakte een moeizame, maar mooie overwinning op Ryan Searle in groep H. Van den Bergh pakte een comfortabele 4-2 voorsprong, maar miste vervolgens drie matchdarts. Een leg later was het toch raak: 5-3. De andere wedstrijd in groep H ging tussen wereldkampioen Rob Cross en Mark McGeeney. Die laatste miste liefst twintig pijlen op een dubbel, waardoor Cross heel eenvoudig wist te winnen: 5-2.