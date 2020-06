Becker sluit niet uit nog eens coach te worden

Topatlete Naser voorlopig geschorst wegens missen dopingtest

16:48 Salwa Eid Naser uit Bahrein is voorlopig geschorst nadat ze zich niet beschikbaar had gesteld voor een dopingtest. Dat meldt de Athletics Integrity Unit (AIU). De wereldkampioene op de 400 meter dreigt daarmee voor een langere tijd te worden uitgesloten van wedstrijden. Naser veroverde vorig jaar in Doha de wereldtitel in een tijd van 48,18, de derde tijd ooit gelopen op de 400 meter.